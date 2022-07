Parte da Mandello la solidarietà per la scuola vandalizzata in Costa d'Avorio

Un piccolo grande progetto in Costa D'Avorio, e la solidarietà parte da Mandello. Ormai da 15 anni, nel paese lariano, vive una famiglia originaria della Costa D'Avorio. Alain, Therese e i loro figli, Emanuela, Othniel e Obed.

Alain viene da Takouaebly, piccolo centro nell'ovest del Paese. Prima di raggiungere l'Italia si è prodigato, insieme ai suoi concittadini e con l'aiuto del consolato Canadese, nella costruzione di uno stabile adibito a scuola primaria, per permettere ai giovani del paese di studiare.

Le fiamme dolose

A seguito di un atto vandalico di alcuni ragazzi del villaggio vicino, ormai due anni fa, l'edificio che conteneva le tre classi elementari è stato distrutto dalle fiamme.

"L'assenza di classi dedicate rischia di mettere fine al sistema di istruzione del villagio: se non verranno recuperate le classi a breve, saranno revocati anche gli insegnati dedicati, mettendo fine al servizio che con tanta fatica era stato attivato da Alain e dai suoi concittadini" spiega il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli. "Inizialmente dichiarato non più utilizzabile, lo stabile è invece recuperabile con poco più di 10mila euro". Per questo motivo l'Amministrazione comunale e l'associazione Fuoriclasse hanno promosso una raccolta fondi presso la Fondazione comunitaria del lecchese.

Come donare

Per sostenere concretamente il Fondo è possibile effettuare una donazione sul conto corrente intestato alla Fondazione comunitaria del Lecchese:

- Intesa Sanpaolo Milano - Filiale accentrata TERZO SETTORE

IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286

- Banca della Valsassina

IBAN:IT87 B085 1522 9000 0000 0501 306

Causale: “Scuola primaria in Costa D'Avorio”

Le donazioni danno diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente, compilando il modulo "consenso del donatore" disponibile al seguente link.