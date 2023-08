Mandello festeggia San Lorenzo. Questa sera lo show pirotecnico

Sono numerose le chiese nel territorio lecchese dedicate al diacono martire Lorenzo, come ricordato all'omelia della messa presieduta questa mattina, giovedì 10 agosto, da monsignor Giuliano Zanotta nella chiesa di Mandello basso. Poco distante, anche Abbadia Lariana vive oggi questa ricorrenza religiosa unitamente al programma di eventi ludici, gastronomici e musicali organizzati in concomitanza con la festa di San Lorenzo.

Proprio a Mandello, oltre alle bancarelle che saranno allestite nel tardo pomeriggio, segnaliamo le gite sulle imbarcazioni Lucie a partire dalle ore 21, e soprattutto l'atteso e tradizionale show pirotecnico. I fuochi, che richiameranno migliaia di persone da tutto il territorio soprattutto nella zona a lago del paese, avranno inizio alle ore 22. Sarà anche l'occasione per ammirare qualche stella cadente, sempre secondo la tradizione delle notti di San Lorenzo.

Tornando alle celebrazioni della mattinata per il santo patrono, monsignor Zanotta e i sacerdoti don Marco Malugani, don Ambrogio Balatti, don Paolo Avinio, don Feliciano Rizzella e Padre Paolo Ancilotto, hanno raggiunto dopo la messa la vicina piazza Italia antistante il pontile di imbarco battelli, per impartire con la reliquia del Martire Lorenzo la benedizione al lago, ai natanti e alle numerose persone presenti a questo 10 agosto 2023. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)