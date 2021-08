Mandello: entro fine agosto la conclusione dei lavori in Piazza Sacro Cuore

Ad agosto a Mandello non si fermano i lavori pubblici. Sono diversi, infatti, gli interventi che l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Fasoli ha portato a termine.

Negli ultimi tempi è stata ultimata la posa del rivestimento superficiale in resina di Piazza Garibaldi, ultimo tassello del rifacimento della pavimentazione ammalorata della piazza. "Sono terminati anche i lavori di messa in sicurezza del 'roccione' - spiegano dal Municipio - rimangono solo da ripristinare le aree adibite a cantiere e il rifacimento della linea di illuminazione pubblica".

Sempre per quanto concerne la viabilità, è stata ripristinata la viabilità ordinaria di Via Nazario Sauro e Via Don Gnocchi che tornano a essere percorribili come prima dei lavori. La parte pedonale di piazza Sacro Cuore verrà completata entro la fine di agosto, mentre la piantumazione delle nuove essenze arboree sarà eseguita a ottobre, quando il clima è più mite.

"A breve - proseguono dall'Amministrazione - verrà completato il marciapiede in costruzione a Olcio, lungo il tratto della SP72 interessato dalla riqualifica del lungolago. Verranno quindi rimossi definitivamente i semafori. I lavori complessivi saranno ultimati entro la fine dell'anno".

Nuove asfaltature in paese

Continua inoltre la sistemazione dell'illuminazione pubblica all'interno dei centri storici del paese e delle frazioni: alcuni sono già stati completati, altri attendono l'intervento. Durante il mese di agosto alcune vie del paese saranno asfaltate. Tra queste: Via Segantini nel tratto di Luzzeno, Via Gioberti, parte di Via Bertola, parte di Via XXIV Maggio, Via Silvio Pellico, parte di Via Manzoni.