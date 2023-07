A Mandello i ragazzi lavorano per "riparare" i danni dei loro coetanei

Ragazzi e ragazze si danno da fare per migliorare il paese. Anche a Mandello sono in corso le attività estive di Living Land, con il fine di prendersi cura delle suppellettili pubbliche (panchine, recinzioni e altro).

"È un patto educativo che anche quest'anno ha raggiunto il numero per formare due gruppi di ragazzi che i mandellesi stanno avendo modo di vedere all'opera ai Giardini pubblici, in piazza del Comune, a Molina e in altre zone - spiega l'assessore Guido Zucchi - In premio un piccolo buono spesa. I ragazzi si danno da fare con carta vetrata, spazzole, vernici ed impregnante a cancellare le azioni di degrado dovute al tempo, ma anche a stupido vandalismo di loro coetanei".

Un messaggio sicuramente molto importante. "Speriamo che la loro fatica venga ripagata con il rispetto da parte di quei pochi giovani che non vogliono capire il significato del bene comune" conclude l'assessore.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)