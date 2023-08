Mandello, monta la rabbia: tre pompe di benzina, ma nessuna funziona

Una città di oltre 10mila abitanti da tempo senza pompe di benzina funzionanti. A Mandello il "caso" è tristemente noto e prosegue da mesi, con i cittadini (e anche gli automobilisti di passaggio) costretti a recarsi fuori comune, spesso fino a Lecco, per poter fare rifornimento ai propri veicoli.

La rabbia e la frustrazione dei mandellesi continua a montare, e nel periodo di agosto ha raggiunto picchi molto alti, soprattutto nella giornata di Ferragosto in cui l'afflusso di visitatori da fuori è stato notevole. Non soltanto semplici cittadini, a trovare le pompe chiuse o non funzionanti sono anche lavoratori del pubblico e del privato: autotrasportatori, conducenti di ambulanze, portalettere.

Numerose le segnalazioni da noi raccolte in questi giorni. Di fronte al disagio, perfino il nuovo rincaro dei prezzi del carburante passa in secondo piano.

Tre impianti, nessuna goccia

A Mandello sono da anni tre gli impianti presenti per il rifornimento di carburante. L'Ex Agip, ora Eni, lungo via Statale in direzione Olcio è chiuso per ferie fino al 23 agosto e le pompe self service non funzionano. Dei due "Ip" nel giro di pochi metri sempre lungo la SP72 in prossimità della rotonda-incrocio con via Parodi, uno è chiuso da tempo e l'altro (sito di fronte al supermercato) è fuori uso; il display continua infatti a proporre la dicitura "erogatore occupato" anche se le pompe sono libere.

Molti cittadini, stanchi del disagio, si sono rivolti più volte all'Amministrazione comunale nella speranza di un intervento che possa sbloccare una situazione ormai paradossale.