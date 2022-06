Manuel Locatelli si è sposato con la sua Thessa: “Come nelle favole”

Il primo giorno d'estate per il più grande "si" della sua vita. Martedì 21 giugno Manuel Locatelli e Thessa Lacovich (28 anni) si sono sposati a Villa Palmieri di Fiesole, splendida località che si trova sulle colline di Firenze. Il 24enne centrocampista galbiatese della Juventus ha così dato seguito alla proposta fatta a ottobre 2021 sulle sponde del lago di Como. La cerimonia ha preso il via intorno alle ore 18, con la sorella Martina e il fratello Mattia, 26 anni ieri, nelle vesti dei testimoni del più giovane della famiglia.

Tanti anche gli ospiti ben conosciuti: da Davide Calabria, fresco capitano del Milan campione d'Italia, a Matteo Pessina, compagno in Nazionale con cui ha condiviso la vittoria agli Europei del 2021, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, colonne della Vecchia Signora, Patrick Cutrone, amico vero conosciuto nelle giovanili del Milan, Federico Peluso e Alessandro Matri, con lui al Sassuolo, e così via. Poi la festa e, oggi, la partenza per la luna di miele, ma c'è stato tempo per diffondere un breve messaggio su Instagram.

Manuel e Thessa sposi: “Come nelle favole”

“Come nelle favole. Marito e Moglie”: così Manuel e Thessa hanno scritto sui relativi profili, condividendo testo e fotografia attraverso un post condiviso.