Lungo i sentieri di Papa Giovanni in nome della Pace

Sulle orme di Papa Giovanni XXIII in nome della pace. La Polisportiva di Monte Marenzo e la Uildm di Lecco hanno organizzato nella giornata di ieri, Lunedì dell’Angelo, una camminata non competitiva lungo il sentiero che percorreva Angelo Roncalli, tra la valle San Martino e i comuni della vicina provincia di Bergamo fino a Sotto il Monte. Un'iniziativa pensata per invocare la pace e in segno di solidarietà verso la popolazione ucraina che sta vivendo giorni tragici di sofferenza e dolore.

Diversi i gruppi coinvolti, e per tutti la meta era proprio Sotto il Monte Giovanni XIII. Il primo gruppo si è incamminato alle ore 7.45 dal sagrato della Parrocchia di Monte Marenzo con Enrico Redaelli, Sergio Colombo, Luciano Ghezzi, mentre Francesco De Caria è partito dalla frazione Levata dirigendosi direttamente a Sotto il Monte. Redaelli di Monte Marenzo ha contato i passi fatti per la pace da questo gruppo: sono stati ben 53.711, pari a circa 25 chilometri tra andata e ritorno.

Tra i partecipanti il sindaco Paola Colombo e il parroco don Angelo

Il secondo gruppo è partito da San Gregorio alle ore 8.15 dal sentiero di Papa Giovanni XXIII, il tracciato sulle orme del quale il giovane Angelo Roncalli, molto prima di diventare Papa, percorreva a piedi per arrivare al Collegio Celana dove studiava. Tra loro Simona Bonaiti e il marito Paolo Ravasio accompagnati dai loro tre cani e i fratelli Bassani con il loro labrador.

Il terzo gruppo composto da altri 10 escursionisti, tra cui Paola Colombo sindaco Di Monte Marenzo, è partito dal Santuario della Madonna di Cà de Rizzi a Pontida, congiungendosi poi al gruppo proveniente da San Gregorio.

Alla meta anche da Lecco e Olginate

Il quarto "team" era invece formato da ciclisti, i quali alle ore 11.30 dal Sagrato di Monte Marenzo si sono direttamente avviati verso il Sotto il Monte Giovanni XXIII. Ne hanno fatto parte il parroco don Angelo, Ulisse Colombo, Amedeo Stoppa, Giuseppe Milesi e Samuele Decaria. I partecipanti sono pervenuti da diversi comuni del territorio sia Lecchese che Bergamasco: Olginate, Laorca di Lecco, Caprino Bergamasco, Carvico, Torre de Busi e, ovviamente, da Monte Marenzo.

"Per il pranzo al sacco siamo stati ospitati nel salone della Casa del Pellegrino di Sotto il Monte Giovanni XXIII - racconta Angelo Fontana della Polisportiva Monte Marenzo - Don Angelo, dopo aver benedetto tutti i partecipanti, ha ricordato la figura di Papa Giovanni XXIII, il Papa Buono, il Papa della pace, ringraziando i 50 partecipanti. Durante il pranzo si è aperta una piccola sottoscrizione a premi, che ha permesso di raccogliere 175 euro. Una parte è andata per l’ospitalità alla casa del Pellegrino e una parte per acquistare del materiale sportivo per i bambini dell’Ucraina".

Gli organizzatori Angelo e Gerolamo Fontana, con Renato Milani di Telethon, ringraziano tutti i partecipanti. "Un particolare ringraziamento va infine a Patrizia Cornago per il sostegno organizzativo, a Giulio Mazzoleni per il servizio con la macchina dell’Auser e alla Polisportiva di Monte Marenzo per aver messo a disposizione il pulmino".