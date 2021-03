Dolce solidarietà con le uova di Pasqua della Croce Rossa Merate

Acquistando i dolci di cioccolato al latte è possibile aiutare l’associazione attiva in campo sanitario. Le consegne effettuate dai volontari a domicilio

Uova di Pasqua per aiutare il Comitato di Merate della Croce Rossa Italiana. Da oggi chiunque volesse sostenere l’associazione con sede a Olgiate Molgora e attiva nella Brianza lecchese, può prenotare online attraverso il link www.crimerate.it/sostienici/pasqua delle uova di cioccolato al latte che verranno consegnate a domicilio dai volontari prima di Pasqua.

Il contributo richiesto, non inferiore a 10 euro per ogni uovo da 350 grammi con sorpresa, verrà utilizzato dal sodalizio per finanziare le attività di assistenza sanitaria alla popolazione meratese. I dolci proposti dal comitato locale della Croce Rossa Italiana sono confezionati da un piccolo produttore mantovano e distribuiti da un’azienda lecchese a conduzione famigliare, una scelta volta a sostenere l’importante tessuto imprenditoriale del territorio.