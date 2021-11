Riqualificare Olivedo e Villa Cipressi: a Varenna arriva mezzo milione

Tanti soldi per dare una sostanziale rifrescata. Il Comune di Varenna, che agli inizi del 2021 aveva partecipato al Bando regionale rivolto agli enti locali per la valorizzazione del territorio e dei borghi storici, ha ottenuto un finanziamento di ben mezzo milione di euro. La richiesta avanzata dal Comune di Varenna verteva su tre distinti progetti, che sono stati ritenuti meritevoli di finanziamento da parte di Regione Lombardia:

la riqualificazione del parco giochi di Olivedo;

il restauro dell’affresco di Villa Cipressi;

il consolidamento dei muri a lago di Villa Cipressi.

La pubblicazione della graduatoria, vede Varenna, insieme a soli altri tre Comuni lecchesi (Costa Masnaga, Esino Lario e Montevecchia), accedere ai fondi che permetteranno di coprire interamente i costi delle tre opere pubbliche.

“Sforzi premiati”

“Una splendida notizia per il Comune - ha spiegato l'entusiasta sindaco Mauro Manzoni, rieletto un mese fa - che vede premiati gli sforzi e la lungimiranza dell'Amministrazione comunale da me guidata nell'ottenere ulteriori risorse attraverso l'accesso a bandi pubblici, utili ad alleggerire l'impatto degli interventi in conto capitale sulle casse comunali. Nell’inverno 2021, in pieno periodo di pandemia, abbiamo cercato di guardare avanti e progettare il futuro, partecipando con convinzione a questo bando regionale. Ora potremmo destinare i fondi comunali, comunque accantonati per questi tre progetti, alla realizzazione di altre opere pubbliche, utili a migliorare ulteriormente il paese. Voglio ringraziare il Tecnico Comunale Ing. Marco Vitali per lo splendido lavoro fatto e che ha portato all’ottenimento di un cosi? importante risultato”.