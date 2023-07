Lecco ci riprova a conferma lo sharing dei monopattini. Durante gli ultimi giorni, dopo la sperimentazione del 2022, sono comparsi i nuovi mezzi di trasporto. Una stazione è posizionata davanti al Comune e lì è stata presentato l'accordo tra l'ente e la Figorent Srl, che comprende anche le biciclette elettriche: complessivamente verranno installati inizialmente 85 veicoli, 20 e-bikes e 65 monopattini, implementabili fino al numero massimo di 150 posizionate e da posizionare nelle stazioni individuate dall'apposita segnaletica orizzontale. Il servizio durerà minimo 3 anni dalla data di sottoscrizione della convenzione.

“L’attenzione all’ambiente è cresciuta in questi ultimi anni: dall’utilizzo delle energie rinnovabili, come quella eolica e solare, alla commercializzazione sempre più rilevante dei mezzi sostenibili - spiegano da Palazzo Bovara -. Molti cittadini, nel quotidiano, provano a ridurre il loro impatto ambientale, anche attraverso l’utilizzo di biciclette, monopattini e vetture elettriche. Così facendo, diminuisce la quantità di mezzi inquinanti e delle polveri sottili determinate dai carboni fossili. Il Comune di Lecco è consapevole di questo bisogno e punta sempre di più ad agevolare questa pratica di cura verso l’ambiente e la salute dei cittadini”.

Monopattini a Lecco: quanto costano

Le tariffe e le agevolazioni per residenti e studenti:

abbonamento mensile (mese solare) per i soli residenti a 19,90€, per corse di massimo 30 minuti intervallate da minimo 20 minuti di sosta

corsa normale con €1 per lo sblocco in aggiunta alla tariffazione al minuto pari a €0,25

tariffa giornaliera da €9,99 con sbloccaggio dei veicoli illimitato

tariffa di 7 giorni da €39,99 composti da massimo 60 minuti di utilizzo al giorno, con sbloccaggio infinito

Superati i limiti orari negli abbonamenti a limite temporale (mensile, giornaliero), si attiverà la tariffazione al minuto.

Le corse si attivano e vengono terminate nei parcheggi segnalati tramite l’applicazione, per evitare soste in luoghi inappropriati e l’abbandono in aree non consentite.