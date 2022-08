Il Comune cerca un autista per il mezzo a servizio delle persone disabili

"Stiamo cercando delle persone da inserire in una graduatoria per fare da autista e da accompagnatore sul mezzo attrezzato per disabili": L'annuncio è comparso nei giorni scorsi sul sito del Comune di Monte Marenzo, e gli interessati potranno presentare domanda entro sabato 1° settembre alle ore 12.45 rivolgendosi agli uffici comunali (Clicca qui per la domanda).

"Il servizio è effettuato giornalmente da lunedì a venerdì e ogni persona è impegnata un giorno fisso a settimana dalle ore 7.40 alle ore 16.30 circa - spiega l'Amministrazione di Monte Marenzo - Pertanto, la persona che effettuerà il servizio si alternerà con le altre persone che già effettuano tale servizio. Si possono avere informazioni e presentare domanda di adesione presso gli uffici comunali entro il 1° settembre alle ore 12.45". Il bando è aperto a tutti quanti abbiano i requisiti essenziali per poter presentare domanda: età superiore ai 18 anni, godimento dei diritti politici, essere titolari di patente B, avere esperienza di guida di almeno 24 mesi ed età comunque non superiore a 65 anni.

Il compenso sarà corrisposto mensilmente e sarà pari a 35 euro (lorde) giornaliere. La selezione consisterà in un colloquio tendente ad accertare la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi saranno chiamati a svolgere ed un’eventuale prova pratica sul mezzo. "La prova d’esame verrà stabilita e comunicata in seguito ai candidati che risulteranno in possesso dei requisiti di ammissibilità - si legge infine nel testo del bando comunale - Si formerà una graduatoria al fine di aver garantito il subentro alle persone attualmente incaricate del servizio".