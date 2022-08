Insieme per Achille: da Monte Marenzo 3mila euro per la raccolta fondi

Si è conclusa con un grande successo la raccolta fondi per l’iniziativa "Una damigiana di solidarietà per Achille". A Monte Marenzo la tanta solidarietà delle persone si è manifestata da parte di tutti: semplici cittadini, mamme, papà, giovani, si sono avvicinati alla Damigiana per donare la loro offerta libera. “Non poche quelle provenienti anche dai paesi limitrofi, oltre alle associazioni della nostra comunità, come la L’Uildm di Lecco e l’Auser di Monte Marenzo con una seconda donazione”, spiega Angelo Fontana, responsabile dell'area sociale della Polisportiva di Monte Marenzo.

La damigiana ha trovato ospitalità presso il Comune, la casetta dell’acqua, al mercato di Monte Marenzo e presso la Palazzina Polifunzionale della frazione Levata. Complessivamente sono stati raccolti 2.940 euro, che saranno devoluti a Sara Rusconi e Simone Losa, genitori di Achille, “che mi hanno incaricato vivamente di ringraziare tutti i donatori. Un grazie va anche ai volontari che hanno dato una mano in questi giorni, Vincenzo Gentile e Giacomo Milani”.

Si parte per gli Stati Uniti

Il moto di solidarietà lecchese ha raggiunto il proprio scopo. Il 7 e 21 settembre il piccolo Achille si sottoporrà alle prime due operazioni agli occhi. L'annuncio è stato dato da Simone Losa e Sara Rusconi, papà e mamma del piccolo, attraverso la piattaforma usata per la raccolta fondi: “Siamo veramente colpiti dall'infinita generosità e dal grande affetto che stiamo continuando a ricevere ogni giorno, veramente grazie dal profondo del nostro cuore. Grazie a chi ha donato, a chi ha condiviso e a chi si è impegnato per organizzare eventi che supportano la nostra raccolta. Finalmente il primo passo è stato fatto, sono state fissate le date per le prime due operazioni agli occhi di Achille - colpito dalla Malattia di Norrie -, saranno il 7 e il 21 settembre. Grazie ancora a tutti, un abbraccio da Achille, Sara e Simone”.

Raccolti 300mila euro

Lanciata a fine luglio, la raccolta ha sfiorato quota 300mila euro, rendendo possibile la materializzazione della speranza. Oltre alla raccolta fondi online ne sono state organizzate varie sul territorio, tra la loro Calolziocorte, Bellano, paese di origine della mamma, Brivio e via dicendo: tra un mese la famiglia potrà volare a Detroit, in Michigan, dal dottor Antonio Capone per iniziare il proprio percorso.