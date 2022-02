Montevecchia, un Santuario da far brillare gli occhi negli scatti di Daniele Bonfanti

Quattro scatti molto, molto belli che arrivano dal cuore della Brianza. A scattarli Daniele Bonfanti, che ha studiato a lungo prima di riuscire a realizare le fotografie da cartolina che vi mostriamo: il soggetto messo al centro è il Sanutario di Montevecchia, inserito nel contesto del tramonto o della luna in fase crescente. “In questo periodo è facile osservare i tramonti del sole e della luna sul Santuario”, ci spiega Daniele.

‘Facile’, però, “in realtà è una parola... In realtà ho impiegato tempo per trovare il punto esatto per poter effettuare questi scatti. Dopo esserci riuscito, sono molto soddisfatto del risultato ottenuto. Questa è la mia più grande passione”.

Santuario della Beata Vergine del Carmelo

La magia di Montevecchia, delle sue verdi colline, della sua aria limpida e soprattutto del Santuario della Beata Vergine del Carmelo che dall'alto domina la Brianza, garantendo una vista spettacolare fino ai grattacieli di Milano all'orizzonte.

L'itinerario si inserisce lungo il celebre Cammino di Sant'Agostino, per l'esattezza la dodicesima tappa (con partenza da Cantù). Il percorso comincia dal Santuario della Madonna della Rocchetta ad Airuno, salendo verso la frazione Aizurro per raggiungere l'eremo di San Genesio in vetta al Colle di Brianza e poi scendere attraversando il borgo di Campsirago e la località Mondonico. Il passaggio nel Parco del Curone permette di ammirare le famose "piramidi", scendendo alla Valle di Santa Croce prima di risalire verso il Santuario del Comune di Montevecchia, dal quale si può godere di uno splendido panorama sulla Brianza (e non solo).

Il Santuario della Beata Vergine del Carmelo, le cui origini si fanno risalire addirittura al secolo VIII, è aperto il sabato dalle 14.30 alle 18 e la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18, con salita alla terrazza panoramica.