Piace la mostra di presepi e diorami in Villa Manzoni, oltre 1.000 visitatori nei primi giorni

È partita a gonfie vele la mostra di Presepi e diorami in Villa Manzoni. Sono infatti già più di mille i visitatori per la prima settimana dell’undicesima edizione della Mostra di natività allestita nelle scuderie di Villa Manzoni dall’Associazione Italiana Amici del Presepio, sede di Lecco. I cittadini promuovono il ritorno dell’esposizione nella storica dimora dello scrittore e apprezzano il nuovo allestimento realizzato nelle scuderie a piano terra anziché nelle cantine (molto caratteristiche, ma di accesso difficoltoso).

Sempre molto apprezzati i vari tipi di presepe proposti, tutti esposti per la prima volta a Lecco, costruiti con stili e tecniche molto diversi tra loro. Grande interesse anche per l’allestimento nella cappella privata della villa dove trovano posto le opere dell’artista partenopeo Giuseppe Ercolano con il grande presepe ambientato sul lario e la ricca collezione di statue in stile ‘700 napoletano. La mostra resterà aperta fino al 15 gennaio seguendo gli orari del museo con due aperture straordinarie a Santo Stefano e Capodanno. Questi gli orari della mostra: martedì: 10 - 14; da mercoledì a domenica: 10 - 18; lunedì: chiuso; Santo Stefano e Capodanno: 14 - 18.