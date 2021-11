Un murales contro la violenza di genere: anche il Prefetto sposa l'iniziativa

Il 25 novembre è la Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne. In questi giorni molti cittadini hanno fatto un selvie davanti al murales voluto da Appello per Lecco, tra i quali anche Sua Eccellenza il Prefetto di Lecco. Alcune foto verranno pubblicate sulla pagina Facebook di Appello per Lecco il 25 novembre. Alle ore 16 una rappresentanza della squadra femminile e maschile della Calcio Lecco faranno un selfie davanti al murales di via don Pozzi.