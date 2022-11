Natale, Rapinese provoca: “Como ha il lago. Lecco, Varese e Cernobbio no”

Lecco, Varese e Cernobbio, insieme a Lugano, hanno dato vita a "Il Natale dei Laghi". E Como è la grande assente. Assenza che indubbiamente ha fatto rumore, sia all'interno dell'altra città capoluogo del Lario, sia anche fuori dai confini della Lombardia, tanto che in Piemonte hanno cancellato i tour in partenza verso la città della seta. Incide parecchio, credibilmente, il passaggio dell'apprezzatissima "Città dei Balocchi" proprio a Cernobbio, che punterà forte sulle proiezioni e i propri luoghi di grande interesse storico come Villa Erba e Villa d'Este.

Rapinese: “Lecco, Varese e Cernobbio non hanno un lago”

Per quanto riguarda la congiunzione degli eventi natalizi tra i tre capoluoghi lombardi e la città della Svizzera italiana, c'è stata un'apertura messa nero su bianco da Mauro Gattinoni: “Non c’è nessuna preclusione al ruolo di Como: siamo aperti, nell’avvio della consiliatura ci possono essere altre priorità ed è normale che sia così. Il territorio dei laghi è molto ampio: partiamo in quattro e da qualche parte si deve pure iniziare”. Un messaggio che ha fatto pensare a un futuro accoglimento della città natale di Alessandro Volta nell'organizzazione, ma che evidentemente non è condiviso da Alessandro Rapinese, sindaco di Como eletto dalla propria lista civica nel 2021 che ha usato la propria pagina Facebook per trasferire nero su bianco il più campanilistico dei messaggi.

“Lecco, Varese e Cernobbio hanno organizzato il “Natale dei Laghi”. Perché Como non ha aderito al “Natale dei laghi”? Semplice: perché Cernobbio, Lecco e Varese non hanno laghi. L’unico lago che conosco è quello di Como”.

“Così, de botto”, direbbero nella fortunata serie Boris. Il primo cittadino lariano si è lasciato andare anche a un paio di slogan da stadio come “#CernobbieseSeiUnVaresotto e #CernobbieseSeiUnLecchese”. Prendiamo in prestito uno degli oltre trecento commenti apparsi sotto il post: “Se parliamo di geografia, il Lario oltre che a Como c'è anche a Cernobbio e Lecco, Lugano ha il suo bel Ceresio. Beh, l'unica che non ha il lago è Varese, tranne quei piccoli bacini”. Anni e anni di spinta sul brand Lake Como, non senza resistenze, e poi...