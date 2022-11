Quell'antico borgo dove si rivive la battitura delle castagne come in un film d'altri tempi

Sembrava di rivivere un film d'altri tempi domenica a Erve nel nucleo storico di Nesolio dove la protagonista è stata ancora una volta la castagna. Questo appuntamento è stato improntato sul procedimento di essiccazione e battitura delle castagne effettuato ancora con metodi tradizionali e tramandato da più generazioni. Grazie agli abitanti di Nesolio, questa attività a livello familiare viene effettuata e mantenuta inalterata ogni anno. Quest'anno la Pro Erve è l'Amministrazione comunale con il patrocinio della Comunità Montana hanno voluto giustamente valorizzare gli sforzi di chi mantiene vive le nostre tradizioni. Il nucleo storico di Nesolio con i suoi caratteristici vicoli e le sue costruzioni che risalgono al 1400,domenica ha così visto la presenza di numerosi partecipanti all'evento (circa 250 persone).

Nel programma della giornata non è mancato il momento culturale a cura dell'Associazione Castanicoltori del Lario Orientale con illustrazione del castagneto con le diverse problematiche e del procedimento di essiccazione e battitura delle castagne essiccate. Questo procedimento, totalmente abbandonato nei territori delle nostre valli, a Nesolio in questo periodo si può ancora rivivere come una volta. Tra coloro che hanno provato la battitura delle castagne, anche il sindaco Giancarlo Valsecchi.

La degustazione di polenta con formaggi e salame per tutti ha fatto poi da contorno ad una giornata trascorsa in allegria con la musica e i suggestivi colori autunnali, in armonia con la natura. Dopo la dimostrazione della battitura delle castagne non potevano mancare le caldarroste ed il vin brule' a chiusura della manifestazione. Grande entusiasmo e molti ringraziamenti da parte dei partecipanti per aver trascorso una giornata particolare che per un attimo li ha riportati indietro nel tempo e nel modo genuino del vivere di una volta.

"Ammirevole anche la presenza di due ragazzi giovani che lavoravano il legno e proprio a Nesolio hanno imparato la tecnica dal nostro Piero Valsecchi e che nel suo ricordo continuano in questa tradizionale attività - spiegano gli organizzatori della giornata alla riscoperta del borgo di Nesolio - Questo fa ben sperare che anche tra i giovani si mantengano vivi i valori delle generazioni passate. La Pro Erve, l'Amministrazione comunale e tutti quelli che hanno contribuito all'ottima riuscita della manifestazione, soddisfatti per la numerosa partecipazione, continueranno ad avere un occhio di riguardo per quegli eventi che valorizzano il nostro territorio".