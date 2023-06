Presentati i nuovi progetti di servizio civile nel Lecchese: si cercano 32 volontari

Nel Lecchese di cercano 32 giovani volontari di servizio civile. La Provincia ha infatti depositato alla presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della gioventù e del servizio civile universale - tre programmi d’intervento, uno in autonomia, uno con il Parco Nord Milano, uno insieme a Caritas Ambrosiana. Si tratta di piani d’azione studiati e motivati che raccontano i bisogni del territorio.

I giovani avranno la possibilità di scegliere di svolgere la loro esperienza di crescita umana, professionale e di cittadinanza attiva in diversi ambiti di intervento: patrimonio storico, artistico e culturale, ambientale e riqualificazione urbana, salvaguardia e tutela di parchi e oasi naturalistiche, valorizzazione sistema bibliotecario e museale, assistenza disabili, minori, adulti, terza età e altri soggetti in condizione di disagio o esclusione sociale.

La Provincia di Lecco propone un percorso di tutoraggio per promuovere la presa in carico dei volontari da parte degli operatori specializzati dei centri per l’impiego di Lecco e Merate, per costruire insieme la ricerca attiva del lavoro, rendendo evidenti le competenze acquisite durante l’esperienza di servizio civile. La certificazione delle competenze ai sensi del decreto legislativo 13/2013 verrà rilasciata dalla Provincia, direzione organizzativa VI Lavoro e centri impiego, soggetto titolato ai sensi del decreto regionale 9380 del 22 ottobre 2012. Un secondo percorso di identificazione e di riconoscimento delle competenze consentirà ai volontari di prendere consapevolezza delle proprie conoscenze teoriche e abilità pratiche. I due percorsi di identificazione/riconoscimento e di certificazione si integrano e sono complementari.

L’attestato di certificazione delle competenze sarà pertinente al settore progettuale e alle attività svolte dai volontari e ha lo scopo di rendere trasparente quanto il soggetto “sa fare”; è uno strumento utile ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro, della ricollocazione lavorativa o per la ripresa degli studi e verrà rilasciato al termine del periodo di servizio civile a seguito di esame scritto e orale, che consentirà di valutare le conoscenze teoriche e le abilità pratiche acquisite.

"La Provincia di Lecco, al quindicesimo anno di operatività in qualità di ente accreditato al sistema di servizio civile, presenta un programma d’intervento autonomo in ambito culturale e della promozione della legalità, che coinvolge biblioteche e musei del territorio, la procura e l’ufficio del giudice di pace - dichiara Fiorenza Albani, consigliere provinciale delegata al servizio civile - Confermiamo inoltre la collaborazione, al terzo anno, con il Parco Nord Milano nell’ambito della tutela ambientale e della protezione civile e, al secondo anno, con Caritas Ambrosiana nell’ambito dell’assistenza. L’esperienza di servizio civile fornisce ai giovani strumenti per partecipare con responsabilità alla vita della comunità, favorendo una partecipazione attiva e democratica nella società".

"I progetti di servizio civile universale si confermano un’opportunità unica per i giovani e per gli enti Parco che li ospitano - sottolinea Marzio Marzorati, presidente di Parco Nord Milano Marzio Marzorati - I ragazzi e le ragazze hanno la possibilità di intraprendere un percorso capace di far emergere le loro competenze, gli interessi e le passioni. In questa occasione sperimentano le abilità sulla comunicazione ambientale, le iniziative naturalistiche, l’educazione e la didattica. Per le aree protette rappresentano un’opportunità di relazione con risorse che portano nuove visioni, proposte e attitudini da integrare con lo staff dei parchi".

"La rete nazionale Caritas e Caritas Ambrosiana hanno un’esperienza pluridecennale di presentazione di progetti di servizio civile, volti a diffondere tra generazioni di giovani un’autentica cultura di pace e l’orientamento alla prossimità - evidenzia il direttore di Caritas Ambrosiana, Luciano Gualzetti - Continuiamo a puntare sulla serietà della formazione e sulla qualità della proposta di servizio, del quale sono beneficiarie persone vulnerabili, nella consapevolezza che l’impegno e la dedizione richiesti ai giovani sono ampiamente compensati dal percorso di maturazione umana e personale, delle competenze, della coscienza civile e spirituale che ne deriva. La collaborazione con enti territoriali, del privato sociale e istituzionali, conferma il nostro desiderio di aprire ai giovani spazi di espressione e di cittadinanza, da cui possono scaturire nuove energie solidali per l’intera comunità”.

La presentazione dei programmi e dei progetti si inserisce nell’ambito della prima annualità di programmazione, definita nel piano triennale 2023-2025, cui seguirà, entro l’anno, l’emanazione del bando di selezione che permetterà ai giovani, nel 2024, di svolgere l’esperienza di servizio civile impegnandosi attivamente in favore delle comunità. Complessivamente le sedi di attuazione di progetto per la Provincia di Lecco sono 21, per un totale di 32 volontari richiesti. L’iter prosegue ora con la valutazione dei progetti da parte del Dipartimento della gioventù e servizio civile universale. Ecco il programma autonomo della Provincia di Lecco connessione legalità e cultura 2024.

Progetto Enjoy libraries 2024. Sedi: Apaf Casargo, Barzio, Brivio, Galbiate, Introbio, Sirtori, Viganò. Volontari: 7. Progetto Musei per tutti! Sedi: Villa Monastero che include il sistema museale, museo della Seta Abegg di Garlate, Comunità montana Lario Orientale Valle San Martino. Volontari: 4. Progetto Innovazione al servizio della comunità. Sedi: Procura di Lecco e ufficio giudice di pace di Lecco. Volontari: 6.

Programma con Parco Nord Milano Insieme per la terra. Progetto Protezione civile: le nuove sfide della pianificazione attraverso la cooperazione della cittadinanza. Sedi: Provincia di Lecco, Parco Monte Barro, Pasturo e Primaluna. Volontari: 8. Programma con Caritas Ambrosiana Protagonisti del cambiamento_Lombardia. Progetto Dis-abilmente. Sedi: Aido, Calolzio Sad, Calolzio Cdd, Garlate e Viganò. Volontari: 7. Per informazioni e comunicazioni: 0341 295332, servizio.civile@provincia.lecco.it.