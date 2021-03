Nuovo generatore in dotazione al Gruppo comunale volontari di Protezione civile

È statoa consegnato questa mattina al Gruppo comunale volontari di Protezione Civile di Lecco il generatore acquistato dall'Amministrazione comunale al fine di integrare la dotazione strumentale dell'unità operativa che supporta il servizio di Protezione Civile del Comune di Lecco nelle diverse attività di prevenzione e gestione delle calamità.

Il gruppo comunale volontari, che annovera 27 elementi (di cui 3 donne), con dieci nuove leve unitesi alla compagine lo scorso anno al temine del percorso di formazione, ha da da poco portato a compimento un'esercitazione nell'alveo del torrente Culigo, che ha consentito ai nuovi membri di mettersi alla prova e alla squadra di testare insieme manovre e attrezzature.

Il generatore ricevuto dal gruppo venerdì mattina, alla presenza dell'assessore alla Coesione sociale del Comune di Lecco Simona Piazza e della responsabile del servizio Monica Cameroni, servirà a rinnovare la dotazione in uso con un'apparecchiatura di nuova generazione, utilizzata nella creazione di impianti elettrici provvisori nelle zone di intervento, supporto indispensabile specie durante le operazioni condotte di notte.

«Un grazie a nome di tutta l'Amministrazione e dunque a nome della città di Lecco al Gruppo comunale volontari di Protezione Civile, che svolge un attento e intenso lavoro sul nostro territorio, non solo nell'ambito della prevenzione e di capacità di intervento nelle fasi più acute delle emergenze, ma anche per la loro azione al fianco delle autorità preposte e dei cittadini sul fronte della lotta alla pandemia che stiamo attraversando - sono le parole del vicesindaco con delega alla Protezione Civile, Simona Piazza - Ci auguriamo che questa nuova dotazione metta la squadra ancor più nelle condizioni di lavorare in maniera pronta e agevole, con strumentazione adeguata alle emergenze a tutela della nostra comunità».