Olginate, parte in via sperimentale l'accesso su prenotazione al centro prelievi

A seguito dell'autorizzazione da parte del Contact Center Regionale, da lunedì 16 novembre partirà in via sperimentale l’accesso al punto prelievi del poliambulatorio di Olginate gestito tramite prenotazione. Lo hanno reso noto l’Asst Lecco e il Comune guidato dal sindaco Marco Passoni. Lo stesso servizio verrà attivato a Mandello, sempre dalla stessa data, anche con l'obiettivo di ridurre le code.

Il cittadino potrà quindi prenotare il proprio accesso al centro prelievi contattando il numero verde del Contact Center 800.638.638 da rete fissa, oppure componendo il numero 02.99.95.99 da rete mobile, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20. La prenotazione include sia i prelievi ordinari che i pazienti Tao.

Il poliambulatorio di Olginate, che unisce i servizi di Asst e Ats ospitando il punto prelievi, si trova in via Cesare Cantù a poca distanza dal centro paese. In questa prima fase sperimentale, eventuali utenti non prenotati saranno gestiti ancora regolarmente, dando la possibilità a tutta la cittadinanza di prendere confidenza con la nuova modalità di accesso.