Olginate, incontri d'autore al convento di Santa Maria La Vite

Promossa dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese e Lario Reti Holding nell’ambito delle aperture e valorizzazione dei siti di interesse artistico, ritorna nell’ex convento di Santa Maria la Vite a Olginate la rassegna "Incontri d’autore 2021". Quest’anno la manifestazione sarà concentrata in un’unica serata, che vedrà la partecipazione di poeti, artisti, scrittori, editori, quasi tutti attivi nell’area della Brianza.

Programma e protagonisti

Da Piero Marelli, che affronta la sfida di tornare a leggere il “secolo breve” dell'ideologia e dei totalitarismi, come dalla sua ultima raccolta Apocalipsis cum figuris; ad Alberto Casiraghy, che “si diverte” con i suoi Giocattoli inquieti, quali sono i suoi aforismi, ora, frutto di “poesia filosofica”, ora di “filosofia poetica” passando per Massimo Arrigoni, poeta sonoro, che “fa a pezzi” il verso per via dei suoi “discorsi ebefrenici”.

E poi ancora Daniela De Francesco, soprano che si propone in una improvvisazione vocale; Simone Riva, scrittore e bibliofilo, che omaggia nel suo romanzo L’Uomo degli Ori Luigi Mariani Vago, “un artista vero, pittore, scultore, fotografo, ma anche uomo enigmatico e profondo”; Elena Ferrini, autrice del libro "Il Bene rifugio, riferito, più che al bene materiale, alle persone care, affidabili, vicine, fedeli"; Alessandro Manca, che ritorna agli anni della Beat generation, inseguendo Jack Kerouac per le vie di Roma dal 29 al 30 settembre 1966; Manuela Macco, artista visiva, autrice di performance, video, fotografia, installazione; Nicola Frangione, artista interdisciplinare, sperimentatore di varie tecniche artistiche: arti visive, grafica editoriale, poesia lineare, visiva e sonora, regia video, teatro e Mail Art.

L'iniziativa si terrà domenica 4 luglio alle ore 17 presso l'ex convento di via Santa Maria a Olginate. Coordinerà gli interventi degli autori il professor Giuseppe Leone.