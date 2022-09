All'Ostello compaiono insegne e arredi. Manca ancora la data d'apertura

Originariamente sarebbe dovuta avvenire a Pasqua. Poi a metà settembre. Ora non si sa, ma sicuramente andrà almeno ad autunno inoltrato. L'apertura del nuovo Ostello di Lecco, messo in piedi dopo un decennio di ritardi che si sono via via accumulati, era originariamente prevista per la primavera del 2022, ma per i nuovi gestori è stato impossibile rispettare la data originaria.

Al primo rinvio di sei mesi scarsi n'è seguito un secondo, ma ancora in questi giorni gli operai sono al lavoro all'interno della struttura, che esternamente appare ormai completata: sul lato di corso Promessi Sposi sono comparse le scritte al neon "Hostel", "meet&work" e "sleep&dream", segno di come si punterà anche sui lavoratori-viaggiatori e non solo sui turisti per riempire i 120 posti letto presenti all'interno vista la disponibilità del coworking. All'interno sono comparsi anche gli arredi, come le tante sedie che sono ben visibili dalla strada. Cosa manca, quindi, per fissare una data d'apertura definitiva? Autorizzazioni, soprattutto, come spesso capita nel Belpaese.

Il gestore dell'Ostello di Lecco

Il bando del Comune è andato a segno più di un anno fa, a inizio settembre 2021: a Palazzo Bovara è arrivata la proposta formulata dall'associazione temporanea di impresa costituita da Ristogest e la cooperativa Ubunto, che si è così aggiudicata la gestione della nuova struttura di corso Matteotti; quattordici anni dopo l'inizio dei lavori, si avvicina quindi la fine di una vicenda che si è stancamente trascinata per tutto l'inizio del nuovo millennio ed è costata quasi tre milioni di euro a Regione, Provincia e Comune.

Ristogest e Ubunto

Ristogest è un'azienda con sede legale a Lecco e sede operativa a Desio (Monza e Brianza). Si tratta di una “società specializzata nell'ideazione d'innovativi format nel campo della ristorazione e di tutti i relativi servizi integrati - si legge sul sito - Il know-how acquisito si applica non solo alla gestione di ristoranti, locali e strutture di hospitality ma anche allo sviluppo di progetti taylor-made rivolti sia ad aziende private sia ad enti pubblici in occasione di grandi manifestazioni e rassegne in Italia e all'estero”.

Per quanto riguarda la cooperativa Ubonto, costituita nel 2016, ha sege a Filago (Bergamo) ed è operativa nel settore dell'“accoglienza sostenibile dei migranti”. La concessione durerà sei anni, con ipotesi di rinnovo già fissata per un periodo altrettanto lungo; il canone mensile si dovrebbe aggirare intorno alla cifra di tremila euro, a salire fino ai quattromila di metà percorso. Oltre cento i posti letto previsti all'interno dello spazio di duemila metri quadri.