L'apprezzato dono dei Volontari del soccorso ai bimbi della pediatria

Un dono semplice, ma allo stesso tempo molto sentito e apprezzato, ai bambini della pediatra dell'ospedale di Lecco. Lo hanno portato questa mattina i Volontari del soccorso di Calolziocorte che hanno raggiunto il Manzoni per consegnare ai piccoli alcuni ovetti pasquali di cioccolato. Si tratta dei dolci che l'associazione di via Mazzini, guidata dal presidente Fabrizio Vatteroni, ha di recente acquistato per raccogliere fondi a sostegno delle proprie attività socio assistenziali.

Una parte di questi "ovetti solidali pasquali" è stata tenuta da parte per poi essere donata ai bambini ospiti in pediatria, alla vigilia di Pasqua, con un messaggio chiaro e affettuoso: "... nella speranza di regalarvi un sorriso..." La delegazione dei volontari calolziesi ha così raggiunto oggi il Manzoni facendo la gioia dei piccoli che hanno ringraziato per il regalo: una visita apprezzata anche da parte di medici e infermiere del reparto.