Il coinvolgente video di buon anno dei Volontari del Soccorso: "Don't worry"

«Questo 2020 è stato un anno difficile, un anno fatto di perdite, di sfide che ci hanno messo a dura prova ma nonostante tutto siamo ancora qui per voi e vogliamo augurarvi un anno nuovo. Nella speranza di poter tornare presto a stringervi e a stringerci forte».

Sono parole che vengono dal cuore quelle scritte dai Volontari del Soccorso di Calolziocorte per accompagnare l'augurio video di buon 2021 dedicato alla popolazione dopo un anno a dir poco difficile. Un anno segnato dal Covid, con la pandemia che ha colpito duro anche in valle San Martino, uno dei territori più provati nel Lecchese.

Un anno di impegno in prima linea per i soccorritori calolziesi che hanno sofferto anche la perdita di alcuni colleghi speciali. Ma lo spirito di squadra e l'aiuto agli altri non sono mai mancati, e anche se l'incubo covid non è ancora passato, questo è il momento di guardare avanti con forza e speranza.

L'associazione guidata dal presidente Fabrizio Vatteroni ha così deciso di girare un video di auguri con un ballo che vede protagonisti alcune volontarie e volontari accompagnato dalle parole di speranza della canzone "Don't Worry" dei Boomdabash. Un abbraccio ideale, oltre che emozionante e coinvolgente, a tutta la popolazione: "... e sconfiggere i mostri... per me la sperenza c'è ancora, per me la speranza è questa... Don't worry, don't worry".

