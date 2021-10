Dopo l'ordinanza, via Oslavia aspetta la segnaletica per riavere i suoi parcheggi

Non è ancora tempo di parcheggiare sul ponte di via Oslavia, nel rione di San Giovanni di Lecco. Mercoledì 13 ottobre il Comune di Lecco ha emesso l'ordinanza che lascia il posto alla riapertura per la sosta delle sole automobili: sono terminate, infatti, le indagini diagnostiche di livello 4, secondo le linee guida del MIT, emanate ad aprile 2020 per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti, del ponte di via Oslavia sul torrente Gerenzone.

È passata quasi una settimana, ma new jersey e cartelli di divieto sono ancora presenti sui marciapiedi: per rendere effettiva l'ordinanza della dottoressa Monica Porta, a capo della Polizia Locale, manca ancora “l’apposizione della prescritta segnaletica stradale integrata a cura dell’Area 7”. Rimarrà in vigore il divieto di transito per i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 44 t.

Indagini terminate

Le indagini eseguite hanno riguardato un rilievo geometrico, approfondimenti sul calcestruzzo, rilievi delle armature, dello spessore della soletta e della pavimentazione, la costruzione geometrica del modello numerico agli elementi finiti, la caratterizzazione dinamica sperimentale e una valutazione della capacità portante.

Alla conclusione delle indagini è stata attestata la transitabilità dei mezzi previsti all’art. 62 del codice della strada con due limitazioni: per le due corsie centrali di marcia fino ad una massa a pieno carico pari a 440 kN (44 tonnellate), per le due corsie di sosta a bordo carreggiata fino a 35 kN (3,5 tonnellate). Tornano infine nuovamente agibili alle autovetture i parcheggi finora inibiti con il posizionamento delle barriere Jersey.