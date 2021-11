Tante iniziative per il "Parini": open day, Caravaggio e le mostre all'ingresso dell'Istituto

Fine settimana intenso per l'Istituto Parini di Lecco, che sabato 20 novembre apre le porte telematicamente ai genitori per una visita online alla scuola con la modalità dell'open day. Giovedi 18 si è svolta una interessantissima serata dedicata al grande artista seicentesco Caravaggio, con l'attore Paolo d'Anna, che ormai ha nel curriculum una lunga serie di spettacoli dedicati ai grandi scrittori italiani, soprattutto quelli più 'alternativi', oltre a Caravaggio Alda Merini fino a Pier Paolo Pasolini.

Invece per la Giornata contro la Violenza sulle Donne è stata predisposta nell'atrio della scuola una installazione, coordinata dalla professoressa Carmen Greco (nella foto): “Violenza verso rispetto: per combattere la violenza impariamo il rispetto”. Le immagini appese nell'atrio, scelte da nove classi del Turistico e Professionale del Parini, rappresentano donne che hanno saputo affermarsi con le loro qualità “in una società che le voleva solo madri, mogli e figlie devote”.

Dall'altra parte invece il tema del bosco autunnale, dal titolo "E poi diventa vita". “Noi vorremmo dare anche un segnale di fiducia - spiega la professoressa Carmen, non solo di denuncia di fatti purtoppo già noti. Noi insegnanti siamo fiduciosi che soprattutto le giovani generazioni sapranno uscire da questa spirale di violenza, che ogni giorno lancia in prima pagina omicidi di donne e di bambini, per un rapporto fondato invece sulla reciproca comprensione e sulla fiducia, non certo sul 'possesso'”.

“La ricorrenza del 25 novembre - scrive infatti la locandina accompagnatoria della mostra - non deve essere solo un momento di denuncia contro la violenza sulle donne, ma soprattutto un'occasione per acquisire la coscienza che ciascuno di noi può contribuire a realizzare una società di ascolto, accoglienza, rispetto, solidarietà”. In sintesi: una società non violenta.

Si ringrazia Enrico Baroncelli.