Doppio concerto di Pasqua con la banda Santa Cecilia

Anche quest’anno il corpo musicale Santa Cecilia di Barzio rispetta la tradizione e propone al pubblico il concerto di Pasqua. Ormai divenuto un appuntamento fisso nel calendario degli eventi promossi dal sodalizio presieduto da Mario Tagliaferri, quest’anno il concerto pasquale riserva una grande novità: dopo l’esecuzione in programma domenica 9 aprile, nella chiesa parrocchiale di Sant’Alessandro a Barzio, infatti, verrà nuovamente riproposto. Il bis è in calendario sabato 22 aprile, nella chiesa di Sant’Ambrogio a Sormano, in provincia di Como.

Particolarmente interessante è anche il tema del concerto: “Musica e Preghiere”, una elevazione per banda e coro che avrà come protagonisti, oltre alla banda Santa Cecilia, il corpo polifonico Aldeia di Castello Brianza e il coro Santi Gervaso e Protaso di Caglio.

Il programma dello spettacolo

Il programma dello spettacolo prevede l’esecuzione del “Requiem D Minor K626” di Wolfang Amadeus Mozart, su arrangiamento di Marco Samadossi, e dell’Ave Maria del maestro Angelo Sormani, mancato nel 2022 e a cui sarà dedicato il concerto del 22 aprile. Il concerto si chiuderà con la Messa di Gloria di Gioacchino Rossini, con l’arrangiamento di Donato Semeraro. L’evento, patrocinato dalla Provincia di Lecco e dalle Amministrazioni comunali di Barzio e Sormano, è organizzato con il contributo della banca della Valsassina.