Controlli contro l'alta velocità: ritirate tre patenti, cancellati 300 punti

Tre patenti ritirate, 98 conducenti sanzionati e 306 punti patente cancellati. Sono i numeri legati i controlli eseguiti tra il 17 e il 23 aprile dalla Polizia di Stato, impegnata in un’iniziativa europea di sensibilizzazione contro l'eccesso di velocità organizzata da Roadpol – European Roads Policinng Network, una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali. L’obiettivo della campagna europea contro gli eccessi di velocità è quello di “incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero di vittime da incidenti stradali in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030 che ha il fine di dimezzare il numero dei decessi da incidenti stradali e diminuire il numero dei feriti gravi in Europa e nel mondo”.

Ritirate tre patenti

In tale contesto la Sezione Polizia Stradale di Lecco ha predisposto, sul territorio di propria competenza, specifici servizi usando il telelaser, ovvero un'apparecchiatura elettronica in dotazione che permette il rilevamento puntuale della velocità.

A seguito di ciò, sono stati sanzionati per eccesso del limite di velocità ai sensi dell’art. 142 del Codice della Strada 98 conducenti. Sono state ritirate tre patenti di guida poiché il superamento del limite di velocità era di oltre 40 km/h e decurtati complessivamente 306 punti dalla patente di guida. Durante i predetti controlli sono inoltre state accertate diverse tipologie di violazioni amministrative, come la mancata revisione del veicolo e circolazione con mancata copertura assicurativa.