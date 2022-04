Lo svincolo di Dervio chiude tre giorni per i rilievi dei tecnici Anas

Causa sopralluoghi per la costruzione del futuro peduncolo, lo svincolo di Dervio chiude tre giorni.

Lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga", nell'ambito delle attività previste per le Olimpiadi invernali 2026, sono in corso attività di progettazione e realizzazione del peduncolo di Dervio. Per consentire l' esecuzione di alcuni approfondimenti e ispezioni legati alla progettazione del nuovo svincolo, informa Anas, si rendono necessarie limitazioni al transito per l'accesso allo svincolo attuale.

Nel dettaglio, a partire dalle ore 8 di martedì 5 aprile verrà chiusa la rampa di uscita in direzione Nord km 80,700 dello svincolo di Dervio. Durante il periodo di chiusura della rampa il traffico verrà deviato lungo la viabilità provinciale al successivo svincolo di Piona, al km 85,700. Gli interventi termineranno alle ore 18 del 7 aprile.