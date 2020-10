A Pescate verifiche sulle capienze degli autobus contro possibili assembramenti

Controlli anche sugli autobus contro gli assembramenti. Stamattina, venerdì, dalle 7 una pattuglia della Polizia locale intercomunale ha verificato la capienza dei pullman in transito a Pescate. Gli agenti si sono posizionati in particolare alla fermata lungo la Strada provinciale 72 in via Roma, in prossimità del condominio Alfa, fermando tre mezzi pesanti in transito.

I vigili sono quindi saliti sugli autobus controllando in particolare il libretto di circolazione dei veicoli e la capienza consentita. «Tutti i controlli hanno rilevato valori lontani dalla capienza dell'80 per cento del valore consentito, anche e soprattutto per l'introduzione da questa settimana della didattica a distanza per le scuole superiori - ha fatto sapere il sindaco De Capitani che ha promosso l'iniziativa - Quindi, essendo tutto in regola, non è stata elevata alcuna sanzione».