Pescato fra i due ponti un siluro lungo quanto una persona adulta

Un siluro da record o quasi: 1 metro e 65 di lunghezza per 35 chili di peso. A pescarlo, domenica nelle acque dell'Adda fra il Ponte Azzoni Visconti e il Ponte Kennedy, il lecchese Paolo Rusconi insieme a due amici, a conferma del problema che da tempo affligge l'ecosistema del territorio, alterato dalla presenza di questi enormi predatori. Siluri così grandi sono stati avvistati più volte nella zona della città, ma di rado pescati a causa delle imponenti dimensioni.

"Tirava come un treno"

"Eravamo in barca in cerca di lucci - racconta Rusconi - proprio dove di recente sono giunte numerose segnalazioni. A un certo punto il siluro ha abboccato all'amo e abbiamo capito subito che si trattava di uno bello grosso, tirava come un treno e non si fermava. Eravamo in tre e ci siamo divisi i compiti, per fortuna con un'attrezzatura pesante altrimenti non ci sarebbe stato verso di trascinarlo: di solito infatti usiamo trecciati molto grossi, da 50 chili, con finali adeguati per la dentatura del luccio perché in grado di tagliare tutto".

Ne è seguita una "lotta" furibonda, durata quasi mezz'ora, con un animale dotato di straordinaria forza. "Alla fine siamo riusciti a portarlo a riva ma è stato faticoso perché il siluro è abile a sfruttare le correnti - prosegue Rusconi - Non saremmo mai riusciti a caricarlo a bordo, troppo pericoloso". Per Paolo e soci è stata una sorta di "prima volta" con un siluro. "Ci era già capitato di agganciarli, ma non eravamo mai riusciti a caricarli. Di certo, però, non con uno così grande". L'esemplare è stato poi soppresso, come previsto dalla legge.