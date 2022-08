Illuminazione della pista e corsia coperta: progetti approvati, costano più un milione

Un milione e duecentottomila euro per realizzare due opere al centro sportivo "Al Bione" di Lecco. La Giunta Gattinoni ha approvato i due progetti definitivi per quanto riguarda la realizzazione dell'impianto d'illuminazione della pista di atletica e la realizzazione di un rettilineo indoor nella medesima zona. Entrambe le opere sono state inserite nel piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e nel relativo elenco annuale dei lavori già nel corso del 2021.

Per quanto riguarda i costi, mettere in piedi l'impianto d'illuminazione costerà 642mila euro, mentre creare la corsia coperta richiederà una spesa di 566mila euro. I fondi necessari arrivano anche dalla convenzione stilata da Comune di Lecco e Regione Lombardia per un finanziamento pari a due milioni di euro dal Palazzo milanese nell’ambito del programma degli interventi per la ripresa economica, ribattezzato Piano Marshall da Fontana&Co.

La prima quota del contributo, pari a 600mila euro, è stata erogata dalla Regione il 7 giugno 2021. 53.633,18 saranno utilizzati dal Comune stesso per quanto riguarda l'illuminazione della pista che si trova attorno al campo da rugby. La corsia indoor sarà collocata sulla testata sud dell’anello di atletica, in particolare si colloca tra la pista stessa e i campi da tennis.

Stando a quanto riferito nel documento approvato dalla Giunta, sono state previste due variazioni di bilancio per l’aumento del Quadro Economico degli interventi, “conseguente ai maggiori costi e all’incremento prezzi” e si fa riferimento al Decreto Aiuti convertito in legge lo scorso 15 luglio.



