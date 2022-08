Bione: vecchia gestione e nuove tariffe. Il Comune accetta: saranno più alte

La gestione del centro sportivo "Al Bione" è stata affidata nuovamente a In Sport. Niente di nuovo nella nota inviata nel pomeriggio di martedì 23 agosto dal Comune di Lecco, almeno fino alla metà della stessa. “Per garantire questo servizio pubblico alla cittadinanza - si legge -, la Giunta comunale di Lecco ha stabilito di autorizzare l’affidamento in proroga per il periodo dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2024 della gestione in concessione del Centro sportivo comunale all’attuale gestore”, ovvero In Sport s.r.l. s.s.d.

"Bione": tariffe più care per utenti e società

La novità, piuttosto, arriva nel secondo paragrafo: “Allo stesso tempo, a causa dell’aumento dei costi generali di luce e gas che impatterà fortemente sui costi di gestione degli impianti sportivi, la Giunta comunale ha accolto la proposta del gestore di aumentare alcune tariffe del centro sportivo fra il 5 e il 10%. Nelle prossime settimane il Comune di Lecco, rappresentato dall’assessore allo Sport Emanuele Torri, incontrerà le associazioni e le società sportive che frequentano il centro sportivo “Al Bione” per confrontarsi sulle loro esigenze e sulle prospettive future del centro comunale”.

Spulciando la proposta presentata dal gestore alla Giunta Gattinoni, che l'ha approvata nella giornata odierna, gli aumenti riguarderanno vari servizi: