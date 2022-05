Festa promozione per la Polisportiva Valmadrera che, per la prima volta nella propria storia ha vinto il campionato di Seconda Categoria con la conseguente salita in Prima. La scorsa sera all’agriturismo Da Simone - di proprietà della famiglia del giocatore Francesco Rossi - si è tenuta la cena per brindare al successo insieme a calciatori, dirigenti, sostenitori e autorità.

Il presidente Alberto De Pellegrin che ha sottolineato il valore di questa conquista per tutti i ragazzi e i giovani che giocano nella Polisportiva Valmadrera. Presenti anche alcuni dei numerosi sponsor, tra cui Agnese Innocenti Gargiulo del Mobilificio Promessi Sposi, e mister Gigi Gatto il quale ha ringraziato il suo staff e tutti i ragazzi che, a diverso titolo, hanno contribuito alla vittoria finale.

Alla festa non è voluto mancare neppure il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi, socio fondatore della Polisportiva, il quale ha elogiato i giocatori storici come Ratti, Quartiero e Lancini, che hanno brindato al titolo dopo dieci anni di attività.

Spazio infine alle premiazioni simboliche dei bomber, Tamba e Zoumbare, dei giocatori con più minuti giocati con in testa Luca Quartiero, poi Simone Mauri, Tamba Charly, Calò Simone, Adama Karamoko, e del capitano Stefano Ratti, giunto a 260 presenze in campionato sempre con la maglia arancione.