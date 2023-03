Il Politecnico è ancora la migliore università d'Italia

Il Politecnico di Milano rimane la migliore università italiana. Un ottimo risultato per l'ateneo che prevede anche il Polo di Lecco all'interno della classifica del 2023 degli atenei mondiali - quasi 1.500 quelli presi in esame - secondo il "Qs ranking by subject". Si tratta di una classifica internazionale che dà molto peso alla reputazione di un'università presso docenti di altri atenei e datori di lavoro, nonché sull'internazionalizzazione degli studenti.

Stati Uniti e Regno Unito dominano le prime dieci posizioni, lasciandone una sola alla Svizzera (la nona), l'Eth di Zurigo. La prima università in classifica è il Mit (Usa). Seguono Cambridge (Uk) e Stanford (Usa). In classifica generale, il Politecnico di Milano è il primo ateneo italiano (139esimo), seguono Bologna e la Sapienza. La Statale di Milano è al 324esimo posto, il San Raffaele al 436esimo, la Cattolica e la Bicocca più indietro.

Ora uno sguardo alle materie specifiche. Il Politecnico di Milano si piazza al 12esimo posto in ingegneria civile, al settimo in ingegneria meccanica e aeronautica, all'ottavo in design e al decimo in architettura. La Bocconi è invece settima in business and management. Onore, infine, alla Sapienza di Roma che si conferma la prima università al mondo per studi classici (e la Normale di Pisa è quarta).