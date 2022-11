Traffico del 31 ottobre: “Il ponte Vecchio non c'entra, serve il quarto sulla Statale”

Quella di lunedì sera è stata un'altra serata nera per la viabilità di Lecco. Dopo le problematiche riscontrate domenica, debutto domenicale per quanto riguarda la chiusura totale del ponte Vecchio, anche nel corso della giornata seguente si sono registrate code infinite all'interno del capoluogo. In quel caso il viadotto Azzone Visconti era regolarmente aperto in uscita, come precisato da una nota divulgata dal Comune durante la tarda mattinata di mercoledì 2 novembre: “In relazione ai servizi giornalistici relativi alla congestione del rientro del 31 ottobre, dove si cita spesso la nuova viabilità del ponte Azzone Visconti, è opportuno precisare che il ponte Vecchio, come tutti i lunedì, è stato aperto in uscita dalle 15, consentendo il deflusso di gran parte del traffico locale”, si legge nello scritto di Palazzo Bovara.

“Le congestioni registrate in città, già presenti a monte ben oltre Abbadia Lariana lungo la direttrice Sondrio - Milano, sono state determinate dalle conseguenze di un tamponamento a catena avvenuto verso le 18 sul terzo ponte, in direzione Milano, evento che ha comportato uno spostamento del traffico dalla viabilità principale a quella secondaria. L’accadimento tra l’altro dimostra, se mai ve ne fosse bisogno, l’opportunità di una quarta corsia in uscita da Lecco in direzione Milano”, ribadiscono da piazza Diaz riferendosi al discusso progetto del viadotto a lato del ponte Manzoni lungo la Strada Statale 36.

Ponte Vecchio, 800 firme per il ritorno al passato

Intanto la raccolta firme lanciata su Change.org da Giacomo Zamperini, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha raccolto circa ottocento autografi nel giro di pochi giorni. Le proposte presenti nella petizione indirizzata al sindaco Mauro Gattinoni e all'assessore alla mobilità Renata Zuffi sono quattro: