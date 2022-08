Lecco si prepara al "nuovo" ponte Vecchio: cambia la viabilità in via Bezzecca e Aspromonte

A metà settembre debuterrà la nuova viabilità sul ponte Azzone Visconti. Per prepararsi all'importante cambio, il Comune di Lecco ha operato delle variazioni fondamentali per quanto riguarda due vie del centro “al fine di ridurre il traffico sulla direttrice di scorrimento di via Leonardo da Vinci - viale Costituzione e di migliorare la viabilità di collegamento tra i ponti Kennedy e Visconti come previsto dal Piano Generale del Traffico Urbano”: nello specifico, nelle vie Aspromonte e Bezzecca sono in corso di realizzazione delle modifiche alla viabilità.

Le due modifiche principali riguarderanno:

per via Aspromonte (tratto tra via Costituzione e via Bezzecca) l’inversione del senso di marcia e l’istituzione del senso unico in direzione via Bezzecca;

per via Bezzecca (tratto tra via Aspromonte e via Adda) l’inversione del senso di marcia, l’istituzione del senso unico in direzione via Adda e il divieto di sosta e fermata sul lato sinistro.

Nuova viabilità sul ponte Vecchio: cosa cambia in centro Lecco

Di conseguenza nelle vie limitrofe verranno istituite modifiche relativamente all’istituzione di “stop” e all’obbligo di direzione e/o svolta a seconda dell’impostazione del nuovo senso di marcia. Tutti i dettagli sono disponibili nell’ordinanza consultabile a questo link. Nell'area interessata, infine, verrà istituita la "zona 30", che riguarderà le vie Aspromonte, Azzone Visconti, Caprera, Trieste, Bezzecca, Lazzaretto, Francesco d’Assisi, Adda e Amendola (tratto compreso tra corso Martiri della Liberazione e ponte Azzone Visconti).

I lavori necessari per la modifica della viabilità nelle vie Aspromonte e Bezzecca inizieranno mercoledì 24 agosto e si concluderanno venerdì 26 agosto. Per consentire i lavori in sicurezza sarà interdetta la circolazione e la sosta in via Aspromonte (tratto da via Costituzione a via Bezzecca, dalle 8.30 del 24 agosto alle 18 del 25 agosto) e successivamente su via Bezzecca (tratto da via Lazzaretto a via Aspromonte, dalle 8.30 del 25 agosto alle 18 del 26 agosto). Allo stesso tempo sarà in vigore l’interdizione della circolazione per via Caprera dalle 8.30 del 24 agosto alle 18 del 25 agosto.

Al termine dei lavori, e con la posa della nuova segnaletica, si procederà alla riapertura al traffico con l’inversione dei sensi di marcia così come previsto dal PGTU approvato dal Consiglio comunale di Lecco il 25 maggio del 2020.