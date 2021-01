Pescate, aperto il piano rialzato del nuovo parcheggio di via San Francesco

In totale i posti auto sono ora 25, più 2 spazi per le moto. Il sindaco De Capitani: «Si tratta di un'opera molto attesa dai residenti, situata in una zona del paese ad alta densità abitativa e carente di posteggi»

É stato aperto questa mattina il piano rialzato del nuovo parcheggio di via San Francesco a Pescate. Nessuna cerimonia di inaugurazione come da disposizioni del sindaco Dante De Capitani, comunque presente: alle ore 9 precise gli stradini hanno provveduto a togliere le recinzioni e la transenna di ingresso (vedi foto). «Si tratta di un'opera molto attesa dai residenti, situata in una zona del paese ad alta densità abitativa e carente di posti auto - ha dichiarato De Capitani - Il nuovo parcheggio è costituito da due piani fuori terra con accessi separati».

In totale i posti auto sono 25, di cui 13 al piano terra e 12 al piano rialzato, più due spazi per le moto. Gli stalli al coperto per le macchine al piano terra sono concessi in locazione ai residenti al prezzo di 600 euro all'anno, e in questi giorni sono state definite le assegnazioni, mentre i posti auto scoperti al piano rialzato sono liberamente fruibili.

«L'opera a pianta rettangolare, costruita in travi e pilastri in acciaio e solaio in acciaio e calcestruzzo, interamente rivestita da liste di laterizio a vista, si inserisce in maniera pregevole nel contesto ambientale della zona con finiture di livello» - ha precisato De Capitani. Il costo complessivo dell'intervento, eseguito dall'impresa Valsecchi di Mandello su progetto dell'ingegner Giorgio Siani di Lecco, è pari a circa 270.000 euro interamente finanziati con mezzi propri del comune di Pescate.

«Desidero ringraziare il geometra Giambattista Frigerio di Pescate - ha concluso il sindaco - per la preziosa opera di consulenza gratuita resa al paese. I suoi preziosi consigli, nel frangente dall'alto dei suoi 55 anni di esperienza hanno contribuito a far diventare un semplice parcheggio in una costruzione bella, curata e funzionale».