Prima neve anche in Valcava: le immagini del suggestivo panorama bianco

A inizio novembre la prima spruzzata di neve sulle montagne lecchesi, in particolare sulla Grignetta. Questa notte è invece toccato a Valcava, vetta al confine tra la provincia di Lecco e quella di Bergamo, nel territorio comunale di Torre De' Busi. Suggestivo lo scenario bianco con il quale si sono svegliati questa mattina i residenti e gli operatori (una ventina in tutto) che vivono in Valcava, a 1260 metro di altitudine: una "lenzuolata" bianca ha coperto la piazza della chiesa, le case circostanti, i prati e i sentieri.

Pubblichiamo le foto scattate intorno alle 9 dai nostri lettori Oliverio Bravi del ristorante La Cantinetta e da Angelo Brumana del chiosco Passo Valcava. Sotto, anche un frame tratto dalla web cam del Meteo Val San Martino sempre nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 novembre.

"Precipitazioni in via di conclusione nel corso della mattinata - spiega il team del Mvsm - Un velo di neve possiamo registrarlo a Valcava e sulle cime dei nostri monti come testimoniato dalle nostre webcam. Gli accumuli pluviometrici maggiori li abbiamo registrati a San Marco Coldara (19.8 mm) e a Pontida (14.2 mm). Dal pomeriggio attendiamo qualche schiarita ad iniziare da ovest, con tendenza ad un rasserenamento in serata e nei giorni successivi. Temperature minime in aumento, massime in calo. Zero termico tra i 1400 e 1700 metri. Nei nostri settori registriamo -0.1°C di minima a Passo di Valcava e +6.4°C a Olginate".