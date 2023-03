La Provincia mette in vendita (all'asta) una porzione di condominio

Un altro immobile messo all'asta dalla Provincia di Lecco dopo la vendita di Casa Fiumelatte a Varenna. Questa volta si tratta di una parte di condominio situato nella città capoluogo, a poca distanza dal municipio. "La Provincia di Lecco - fanno sapere gli uffici dell'ente pubblico - nell’ambito del piano di razionalizzazione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, ha programmato l’alienazione di una porzione del Condominio Elle, in via Marco d’Oggiono 15 a Lecco".

I termini per consegnare i documenti

Nei giorni scorsi è stato pubblicato l’avviso di gara per l’asta pubblica, che si terrà martedì 16 maggio alle 9.00 presso gli uffici della Provincia di corso Matteotti 3. Il plico contenente la documentazione dovrà pervenire all’ufficio protocollo della Provincia di Lecco entro le 12 di lunedì 15 maggio.

I dati e dove trovare il bando di gara

In totale verranno venduti 1.533 mq di immobile oltre a 12 posti macchina scoperti. Il prezzo a base d'asta è 1.516.500 euro. Il numero di appartamenti/uffici non è precisato anche perché dipenderà dall'uso che ne farà l'acquirente. Per tutti i dettagli sull'immobile in vendita, i dati catastali, le "occupazioni in corso" e le tempistiche cliccare sul sito della Provincia di Lecco.