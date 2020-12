Grazie ai volontari di Officina Gerenzone ripulita una fiumicella del torrente

Nei giorni scorsi Officina Gerenzone si è occupata della pulizia di una delle fiumicelle lungo il torrente Gerenzone nel capoluogo.

«La fiumicella che abbiamo ripulito dai rovi e dalle erbacce ora si può finalmente ammirare bene accanto alla casa di Pietro, poco prima del ponte della "Svizzera" a Laorca - spiegano i volontari - Dai rovi sporgeva una di quelle saracinesche che si trovano qua e là per la vallata del fiume, dove meno te le aspetti. Noi residenti, che siamo passati da lì anche nei mesi estivi accompagnando i primi "visitatori di fiume", avevamo messo gli occhi su quella fiumicella, e volevamo riportarla al suo antico splendore. Alcuni giovani di Officina Gerenzone si sono offerti di dare una mano a Pietro, e così, in un sabato pomeriggio, la missione si è compiuta.

«Consultando la planimetria del 1963 del Consorzio del Gerenzone, abbiamo visto che questa fiumicella partiva dalla diga 9 chiamata "ex Nüssli" - proseguono - I Nüssli avevano un setificio in via Ramello, che poi passò ai Fumagalli che ne fecero un luogo di lavorazione del ferro e infine agli Invernizzi, che ci abitano anche oggi. Quindi la nostra fiumicella aveva contribuito al lavoro di queste diverse famiglie, portando costantemente negli anni l'energia dell'acqua laddove serviva».

Nelle immagini a corredo dell'articolo, lo stralcio della mappa del Consorzio del Gerenzone e la fiumicella prima e dopo l'intervento di pulizia.

Gallery