Il Lecco non è ancora preso in considerazione dai quotisti. Al momento l'unica agenzia a fornire le quote per la vittoria del campionato è Eurobet; quote che non sono mutate rispetto a quelle stilate lo scorso maggio, prima della fine dei play-off (e del can-can per le iscrizioni).

La squadra bluceleste a oggi figura sotto la voce "Altro" insieme alla 20^ che parteciperà al campionato cadetto, la famigerata "X" indicata nel calendario e la cui identità verrà scoperta soltanto al termine dei vari ricorsi. La quota è a 25.

Parma in prima fila

Chi è la favorita secondo i bookmaker? Il Parma appena sconfitto nella finale play-off, dato a 4, mentre le retrocesse Spezia, Cremonese e Sampdoria sono rispettivamente a 4.50, 5 e 5. Outsider Palermo (7) e Venezia (9), stupisce la quota alta del Bari (18). I "cugini" del Como sono a 23. Chiude la neopromossa FeralpiSalò a 81. Una quota singola per il Lecco, quando arriverà (e nonostante il mercato ancora lungi dal completarsi), non dovrebbe discostarsi molto rispetto a quella dei bresciani e sarà dunque molto più appetibile per cercare un improbabile "colpaccio".

Lottomatica invece per ora quota soltanto cinque squadre come vincenti, tutte a 4,50: Bari, Parma, Sampdoria, Sudtirol e addirittura Reggina che per ora è stata bocciata in fase di iscrizione al campionato.

L'esordio a Pisa

Per quanto riguarda la prima giornata di campionato, che vedrà il Lecco esordire allo stadio di Pisa nel weekend del 19 agosto, una vittoria dei toscani è data a 1.95, il pareggio a 3.25 e il successo dei blucelesti di Foschi a 3.70. Soltanto la vittoria della FeralpiSalò a Parma ha una quota più alta: 4.70.