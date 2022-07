Una super damigiana solidale per sostenere le cure del piccolo Achille

Cresce la mobilitazione nel territorio lecchese per sostenere la raccolta fondi per le cure del piccolo Achille. Dopo l'avvio del crowdfunding, la Telethon Cup di Bellano e il concerto in programma venerdì sera a Calolzio, ecco l'idea della Polisportiva di Monte Marenzo: insieme alle donazioni online anche la possibilità di fare un'offerta libera dal vivo tramite una damigiana.

"La famiglia del piccolo Achille ha un forte legame con la comunità di Monte Marenzo - ricorda Angelo Fontana della Polisportiva - Achille ha una rarissima e grave malattia genetica (patologia di Norrie): è completamente cieco e rischia di perdere in breve tempo pure l?udito, togliendogli gran parte delle percezioni sensoriali indispensabili per una vita di relazione. L?unica speranza risiede in una serie di interventi medici e di cure che si trovano solamente a Detroit, Michigan, dove opera il dottor Antonio Capone".

Una trasferta americana costosissima e certamente non alla portata dei due giovani genitori. Sara Rusconi e Simone Losa, i genitori di Achille, non si sono però persi d?animo e hanno lanciato il crowdfunding di solidarietà ?Una speranza per Achille?.

"Tante persone vorrebbero dare il proprio contributo, ma non sanno utilizzare le donazioni online, quindi la Polisportiva Monte Marenzo (area sociale) ha pensato di organizzare una tradizionale raccolta fondi - aggiunge Angelo Fontana - I nostri volontari saranno quindi presenti in vari luoghi con una grande damigiana, dove chi lo vorrà potrà introdurre un'offerta libera. Il ricavato sarà interamente consegnato ai genitori di Achille". Ecco, di seguito, gli appuntamenti in programma

Lunedì 1° agosto, ore 8.30 - 12,00 Piazza municipale

Martedì 2 agosto, ore 8.30 - 12,00 Via Colombara casetta dell?acqua

Venerdì 5 agosto, ore 8.30 - 12,00 mercato di Monte Marenzo.

La Polisportiva invita a sostenere questa iniziativa che prenderà dunque il via nei prossimi giorni e potrebbe avere nuove iniziative collegate anche più avanti.