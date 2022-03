Raccolta fondi per l'Ucraina: superata quota 100mila euro

In tutte le zone dell'Ucraina continuano a piovere bombe. Per dare il proprio supporto, il territorio lecchese si è organizzato da una decina di giorni attraverso il Fondo “Lecco ospita l’Ucraina” promosso da Fondazione comunitaria del Lecchese, Distretto di Lecco, Ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e Merate, CSV Monza Lecco Sondrio e Confcooperative dell’Adda. Partito da uno stanziamento di cinquantamila euro, il Fondo ha già raccolto 106.320 euro da destinare all’ospitalità e accoglienza nel nostro territorio di persone in fuga dalla guerra. La Fondazione comunitaria del Lecchese, per questo motivo, ha ringraziato “di cuore i cittadini e le aziende che stanno sostenendo con la consueta generosità questa iniziativa”; più che raddoppiato lo stanziamento di 50mila euro.

“Dividere affettivamente una famiglia è un crimine, una cattiveria umanamente inaccettabile - ha spiegato il presidente Maria Grazia Nasazzi -. Quanti volti dietro i finestrini dei treni o dei pullman, volti pieni di tristezza e di preoccupazione che cercano un po’ di compagnia e di serenità. E il territorio lecchese come sempre risponde prontamente offrendo abitazioni, versando risorse, utilizzando diversi canali ma sempre con grande generosità”.

Si cercano alloggi per i profughi dell'Ucraina

Parallelamente alla campagna di donazioni, gli Ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e Merate proseguono la raccolta di disponibilità di alloggi da privati per accoglienze di carattere temporaneo. Ad oggi sono pervenute disponibilità di 67 appartamenti in grado di ospitare 271 persone. Inoltre, sono state raccolte disponibilità di famiglie lecchesi disponibili ad ospitare nelle proprie case 175 persone. Il totale delle disponibilità è quindi di 446 posti letto.

Ricordiamo che i cittadini e i proprietari di strutture ricettive interessati a mettere a disposizione un immobile devono chiamare il numero dedicato e lasciare i propri dati e la descrizione dell'abitazione o inviare una mail. L'immobile deve avere i requisiti di legge di abitabilità ed essere immediatamente disponibile per l’accoglienza. Ecco i riferimenti:

Ambito Distrettuale di Bellano – tel. 0341 911808 int. 1 in orari d’ufficio (venerdì solo al mattino) - udp.coordinatore@valsassina.it

Ambito Distrettuale di Lecco - tel. 0341 481534 in orari d’ufficio (venerdì solo al mattino) - ufficiodipiano@comune.lecco.it

Ambito Distrettuale di Merate - tel. 039/9165965 (dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 12:30 oppure lasciare un messaggio in segreteria) - ufficiodipiano@retesalute.net

Come fare una donazione

Le donazioni si possono effettuare tramite bonifico bancario intestato alla Fondazione comunitaria del Lecchese:

Intesa Sanpaolo - IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286

Banca della Valsassina - IBAN: IT87 B085 1522 9000 0000 0501 306

Causale: Lecco ospita l’Ucraina