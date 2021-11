In memoria di Eleonora: la famiglia organizza una raccolta fondi per Alomar

Tenere in vita la memoria di Eleonora Bacchiega, facendo del bene. Dopo la recente scomparsa della storica impiegata dell'Ufficio Ragioneria del Comune di Valmadrera, i figli Umberto, Rossella ed il marito Ettore hanno deciso di dedicare ad Eleonora un'iniziativa a fini devolutivi per il sostegno delle attività dell’Associazione Alomar (Associazione Lombarda Malati Reumatici) per mantenere un punto di contatto attivo, per sostenere la ricerca e dare aiuto ai meno fortunati.

Eleonora infatti - come spiegano i familiari - da oltre 25 anni soffriva di 2 patologie autoimmuni (L.E.S. ed Artrite Reumatoide) che le hanno complicato l’esistenza, riducendo gradatamente la sua autonomia. La sua lotta è stata imperitura e senza sosta, chi l’ha curata ne ha riconosciuto la forza e la tenacia, ma soprattutto la capacità di riuscire a vedere sempre oltre. La ricerca di informazioni e la possibilità di condividere con altri, accomunati dagli stessi problemi, i progressi le cure e le possibili quanto sperate soluzioni, sono state altre ragioni di “resistenza e resilienza” che mai, nonostante le difficoltà, le hanno fatto perdere la speranza. Per questo fine Eleonora aveva aderito all’associazione.

Le informazioni

In accordo con la Presidente dell'Associazione Alomar, Maria Grazia Pisu, i familiari devolveranno quanto raccolto all'Associazione, certificando l’utilizzo al quale verrà destinato.

Chi volesse informarsi ed approfondire l’attività di Alomar può consultare il link www.alomar.it

Presidente Alomar Odv: Maria Grazia Pisu

Recapito telefonico: 329.0285611 - Tel: 02 58315767 Fax 02 58315767

Sede operativa: c/o ASST Pini - CTO

Palazzo Direzione Sanitaria 3° piano, Piazza Cardinal Ferrari, 1 – 20122 Milano

L’indicazione per il bonifico è la seguente: