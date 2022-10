Il Pd cambia capogruppo: Pietro Regazzoni succede a Pattarini

Pietro Regazzoni è il nuovo capogruppo del Partito Democratico all'interno del Consiglio comunale di Lecco. Il giovane dem eredita la carica che è stata fino a giovedì di Antonio Pattarini, entrato a far parte del gruppo di maggioranza dopo le dimissioni di Francesca Bonacina. La nomina di Regazzoni è stata operata dal gruppo consiliare e la votazione ha dato un verdetto unanime: “Rappresentare il primo partito in Consiglio Comunale e? un onore e una grande responsabilita?, sia nei confronti della comunita? del PD lecchese che del mio gruppo consiliare - ha spiegato Regazzoni dopo la nomina -. Abbiamo davanti a noi mesi difficili. Con l’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime dovremo prendere scelte importanti, dando priorita? ai servizi essenziali e agli investimenti strategici per la Citta? di Lecco”.



“Siamo un gruppo eterogeneo, con persone di grande capacita? ed esperienza ma anche di giovani con molta voglia di imparare. Un ringraziamento, non di circostanza, va al capogruppo uscente, Antonio Pattarini, per aver preso la guida del gruppo in un momento complicato. Abbiamo la fortuna di avere piu? persone in grado di ricoprire ruoli di responsabilita? e lavorero? affinche? anche altri giovani del gruppo possano spendersi in questo ruolo”, ha quindi concluso il giovane consigliere.