"Giornata del ricordo", il Gruppo Età d’oro ai Resinelli

Gradita escursione in occasione della Giornata del Ricordo organizzata dai Seniores del Cai di Lecco. Si tratta di un appuntamento immancabile per il Geo, (Gruppo Età d’Oro), l'occasione per ricordare gli amici e le amiche che sono andati avanti e per rivedere qualche Senior che magari cammina un po' meno, ma non vuole mancare all'appuntamento. Confortati da una bellissima giornata novembrina l’iniziativa si è tenuta nei giorni scorsi ai Resinelli dove in 35 hanno "affrontato" il Parco Valentino con una sgambata fino al belvedere e alla Cima Paradiso.

In 70 si sono poi ritrovati al Rifugio della S.E.L. dove sono stati ottimamente accolti e rifocillati. "Un ringraziamento particolare va a don Erminio che da Civate è venuto a celebrare la Santa Messa e che con parole giuste ha saputo toccare le corde per una profonda e partecipata riflessione" - ha detto Michele Bettiga (Past Presidente del Geo) che per l’occasione insieme ad Angelo Maggi ha fatto da "capobranco". Un grazie anche a Gianni Valsecchi e a Lina Astorino per l’organizzazione, e a Palmira Pozzi per l’aiuto nella funzione liturgica.