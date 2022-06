Riaperta al 100% la Sp 177 che unisce Torre De' Busi e Caprino

Sono state completate le opere di messa in sicurezza e asfaltatura della tratta di Strada provinciale 177 che unisce i comuni di Torre De' Busi e Caprino Bergamasco. La strada interna alla Valle San Martino riapre così totalmente dopo un periodo di cantiere resosi necessario per costruire un muro di protezione "spondale" a sostegno della stessa Sp177 in fregio al torrente Sonna. Prima di oggi il transito era garantito solo con un senso unico alternato regolato da semaforo.

L'intervento era stato stoppato per un periodo a causa di problemi tecnici e burocratici, ripartendo poi fino allo sprint finale dei giorni scorsi. Oltre alla realizzazione del nuovo fondo stradale sono stati posizionati "i gabbioni" di contenimento sotto la carreggiata. Le opere sono promosse dalla Provincia di Bergamo, ora proprietaria della strada.