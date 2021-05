Assunta, la cuoca dell'asilo, va in pensione: i genitori creano un libro con le sue ricette

La cuoca dell'asilo va in pensione, i genitori dei bambini realizzano un ricettario con alcuni dei suoi più celebri piatti e lo pubblicano per raccogliere a fondi a favore della struttura.

Accade alla scuola dell'infanzia Casa del Bambino di Abbadia, dove fra qualche settimana verrà celebrato il pensionamento di Assunta, storica e amatissima cuoca. Sia i bambini che si sono avvicendati negli anni sia i loro genitori non hanno mai dimenticato le prelibatezze cucinate dalla donna, il profumo caratteristico proveniente dalla cucina e la sua tipica dolcezza con i bimbi.

I genitori hanno così deciso di mettere nero su bianco le sue migliori ricette. Il ricettario, dal titolo "Il polpettone è una cosa seria", raccoglie infatti al suo interno le pietanze migliori che Assunta ha cucinato per i bambini. Non solo: a grande sopresa sono presenti anche le ricette di alcune pietanze tradizionali che molti abbadiensi avranno avuto sicuramente l'onore di assaggiare in diverse occasioni, come la trippa e tante altre.

Come fare per averlo

È possibile prenotare le copie scrivendo una mail a ricettarioassunta@gmail.com indicando quantità, nome e telefono. Il ricavato sarà interamente devoluto alla Scuola dell'Infanzia Casa del Bambino. Le offerte verranno raccolte contestualmente al ritiro dei ricettari seguendo le norme anti-covid all'asilo venerdì 7 maggio dalle 15.30 alle 17 o sabato 8 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.