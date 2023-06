Un nuovo distributore automatico di sacchi per i rifiuti a Lecco

Verrà attivato sabato 10 giugno in via Sora a Lecco il nuovo distributore automatico di sacchi, il primo a essere installato sul territorio comunale. I titolari di utenze domestiche potranno così ritirare h24, 7 giorni su 7, i sacchi rossi da 40 o 70 litri (in base al numero di componenti del nucleo familiare), i sacchi viola con Qr code e i sacchi compostabili per la raccolta dei rifiuti organici. Le forniture di sacchi continueranno a essere comunque disponibili anche presso gli ecosportelli di via Fratelli Bandiera e di piazza Diaz (municipio).

Verranno illustrate alla cittadinanza le modalità di prelievo dei kit

Sabato mattina, dalle 9 alle 12, nei pressi del distributore, sarà allestito un punto informativo dove verranno illustrate alla cittadinanza le modalità di prelievo dei kit, per il quale è sufficiente utilizzare la carta regionale dei servizi (Crs) dell’intestatario della Tari. Grazie alla grafica intuitiva presente sullo schermo touch-screen, disponibile anche in lingua inglese, e al sistema di istruzioni vocali integrato, l’utente viene guidato durante tutte le fasi di prelievo. Il distributore non eroga i sacchi azzurri (destinati al conferimento di pannolini e ausili sanitari assorbenti), i sacchi per le deiezioni canine e i sacchi per le utenze non domestiche, per i quali occorre continuare a rivolgersi agli ecosportelli.